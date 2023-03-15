Пойлова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пойлов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пойлов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Пойлов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пойлов Филипп
Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пойлов Филипп
Смерть
Неизвестно