Пойлова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойлова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Пойлов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Пойлов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Пойлов Филипп

Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пойлов Филипп

Смерть
Неизвестно
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