Зыкова (Аликина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зыков Виктор Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зыков Иннокентий Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1961
Сын: Зыков Сергей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зыков Иннокентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно