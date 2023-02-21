Зыкова (Аликина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Аликина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зыков Виктор Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зыков Иннокентий Степанович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.1961

Сын: Зыков Сергей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зыков Иннокентий Степанович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иннокентий Степанович

Смерть
Неизвестно
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