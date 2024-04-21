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Погребняк Макар Александрович

Место рождения

Ивановка Мариинский р-он Кемеровская обл.

Дата рождения

22.08.1906

Дата смерти

28.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1906

Отец: Погребняк Александр Иванович

Мать: Погребняк Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Погребняк) Тамара Макаровна

Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
20.12.1931

Жена: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Власенко (Погребняк) Валентина Макаровна

Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1934

Сын: Погребняк Александр Макарович

Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.09.1946

Дочь: Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна

Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Смерть
28.07.1987
Причина смерти: Болезнь

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