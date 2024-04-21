Погребняк Макар Александрович
Место рожденияИвановка Мариинский р-он Кемеровская обл.
Дата рождения22.08.1906
Дата смерти28.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Погребняк) Тамара Макаровна
Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
20.12.1931
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Власенко (Погребняк) Валентина Макаровна
Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.10.1934
Сын: Погребняк Александр Макарович
Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.09.1946
Дочь: Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна
Мать ребёнка: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна
Смерть
28.07.1987
Причина смерти: Болезнь