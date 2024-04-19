Логинова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинова Савва
Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1805
Сын: Логинов Василий Савинович
Отец ребёнка: Логинова Савва
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Логинова) Федосья Савиновна
Отец ребёнка: Логинова Савва
Смерть
Неизвестно