Логинова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинова Савва

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1805

Сын: Логинов Василий Савинович

Отец ребёнка: Логинова Савва

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Логинова) Федосья Савиновна

Отец ребёнка: Логинова Савва

Смерть
Неизвестно

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