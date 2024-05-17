Костина (Иванова) Екатерина Юрьевна 16.07.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костина (Иванова) Екатерина Юрьевна

Место рождения

Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.07.1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1983

Отец: Иванов Юрий Петрович

Мать: Иванова Людмила Юрьевна

Дятлово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Сергей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Сергей

Рождение ребёнка
30.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Сергей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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