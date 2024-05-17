Костина (Иванова) Екатерина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1983
Отец: Иванов Юрий Петрович
Мать: Иванова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костин Сергей
Рождение ребёнка
30.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Сергей