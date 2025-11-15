Иван Егоров
мужской, родился 15.06.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья (Евдокия) ИвановаДо 1828 г.р.
ОтецЕгор ИвановДо 1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1851 ст.
Отец: Егор Иванов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.06.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
проживающий у г. Кистера отставной солдат Егор Иванов и законная его жена Евдокия Иванова, оба православные.