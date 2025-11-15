Иван Егоров 15.06.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Егоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 15.06.1851 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья (Евдокия) ИвановаДо 1828 г.р.
Отец
Егор ИвановДо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1851 ст.

Отец: Егор Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

проживающий у г. Кистера отставной солдат Егор Иванов и законная его жена Евдокия Иванова, оба православные.

Крещение
17.06.1851 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники г. Кистера крест. Никон Степанов и кр. ж. Ульяна Васильева

Смерть
Неизвестно

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