Пивоваров (Пивоваров) Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пивоваров ?
Мать: (Пивоварова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пивоварова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пивоварова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыченко (Пивоварова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пивоварова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пивоварова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Пивоварова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Степан Иванович
Мать ребёнка: Пивоварова ?
Рождение ребёнка
30.04.1879
Мать ребёнка: Пивоварова ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пивоваров Василий Иванович
Мать ребёнка: Пивоварова ?