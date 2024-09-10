Пивоваров (Пивоваров) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров (Пивоваров) Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров ?

Мать: (Пивоварова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пивоварова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пивоварова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыченко (Пивоварова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пивоварова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пивоварова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Пивоварова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Степан Иванович

Мать ребёнка: Пивоварова ?

Рождение ребёнка
30.04.1879

Сын: Пивоваров Илья Иванович

Мать ребёнка: Пивоварова ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пивоваров Василий Иванович

Мать ребёнка: Пивоварова ?

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