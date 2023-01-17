Лукичев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1920

Дочь: Кононова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лукичева ?

Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукичева Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукичева ?

Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание ефрейтор | Воинская часть 55-й Сибирский стрелковый полк | Место рождения Олонецкая губ., Вытегорский уезд, Вытегорская вол. | Причина выбытия болен | Дата события 10.03.1917 | Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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