Лукичев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1920
Дочь: Кононова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лукичева ?
Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукичева Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукичева ?
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание ефрейтор | Воинская часть 55-й Сибирский стрелковый полк | Место рождения Олонецкая губ., Вытегорский уезд, Вытегорская вол. | Причина выбытия болен | Дата события 10.03.1917 | Т... Показать все
Смерть
Неизвестно