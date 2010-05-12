Евсеенко (Федосенко) Домна (Домника) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1907
Дата смерти12.05.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Евсеенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович
Боровка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Разжаловец (Евсеенко) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович
Смерть
12.05.2010
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Хроническая недостаточность кровообращения. Атеросклеротическая болезнь сердца.