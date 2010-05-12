Евсеенко (Федосенко) Домна (Домника) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеенко (Федосенко) Домна (Домника) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1907

Дата смерти

12.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907

Отец: Федосенко Тимофей Михайлович

Мать: Федосенко Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеенко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Евсеенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович

Боровка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Разжаловец (Евсеенко) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евсеенко Григорий Петрович

Смерть
12.05.2010
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Хроническая недостаточность кровообращения. Атеросклеротическая болезнь сердца.

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