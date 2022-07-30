Золотухин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1985
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Золотухин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1929
Сын: Золотухин Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Золотухина Марфа Александровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Золотухина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985