Золотухин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Золотухин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1929

Сын: Золотухин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Золотухина Марфа Александровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Золотухина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Марфа Александровна

Смерть
1985
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