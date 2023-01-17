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Соломина Ирина Игоревна
Соломина Ирина Игоревна
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Место рождения
Электросталь
, Электросталь, Московская область
Дата рождения
09.07.1981
Пол
Женский
Отец
Сницарук Игорь Петрович
1957 г.р.
Мать
Сницарук (Дворникова) Ольга Константиновна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1981
Отец:
Сницарук Игорь Петрович
Мать:
Сницарук Ольга Константиновна
Электросталь
, Электросталь, Московская область
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