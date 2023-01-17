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Соломина Ирина Игоревна

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Место рождения

Электросталь, Электросталь, Московская область

Дата рождения

09.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1981

Отец: Сницарук Игорь Петрович

Мать: Сницарук Ольга Константиновна

Электросталь, Электросталь, Московская область
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