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Маркин Сергей Валентинович
Маркин Сергей Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1969
Пол
Мужской
Отец
Маркин Валентин Викторович
1943 г.р.
Мать
Маркина Тамара Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1969
Отец:
Маркин Валентин Викторович
Мать:
Маркина Тамара Васильевна
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