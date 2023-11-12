Маркин Сергей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Сергей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1969

Отец: Маркин Валентин Викторович

Мать: Маркина Тамара Васильевна

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