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Горюнов Владимир Александрович
Горюнов Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1958
Пол
Мужской
Отец
Горюнов Александр Васильевич
Мать
Сысуева Александра Митрофановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958
Отец:
Горюнов Александр Васильевич
Мать:
Сысуева Александра Митрофановна
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