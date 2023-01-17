Гильмутдинов Гайфутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмутдинов Гайфутдин

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Место рождения

Смаиль, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смаиль, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1944
Днепропетровск, Украина
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