Дьяконова (Дьяконова) Екатерина 26.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Дьяконова (Дьяконова) Екатерина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 26.11.1903, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла 23.07.1988, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Дьяконов Мамонт1877 г.р.
Мать
Дьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна14.01.1885 г.р.
Супруги
Дьяконов Федор Сергеевич04.03.1901 г.р.
Дети
(Дьяконова) АнастасияДо 1927 г.р.
Дьяконов Николай?.05.1928 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903

Отец: Дьяконов Мамонт

Мать: Дьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: (Дьяконова) Анастасия

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
?.05.1928

Сын: Дьяконов Николай

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
30.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
12.09.1934

Сын: Дьяконов Иван

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
01.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1940

Сын: Дьяконов Дмитрий

Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
23.07.1988
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Щербинское кладбище, Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.