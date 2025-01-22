Дьяконова (Дьяконова) Екатерина
женский, родилась 26.11.1903, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла 23.07.1988, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДьяконов Мамонт1877 г.р.
МатьДьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна14.01.1885 г.р.
Супруги
Дьяконов Федор Сергеевич04.03.1901 г.р.
Дети
(Дьяконова) АнастасияДо 1927 г.р.
Дьяконов Николай?.05.1928 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: (Дьяконова) Анастасия
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
?.05.1928
Сын: Дьяконов Николай
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
30.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1934
Сын: Дьяконов Иван
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Дьяконов Дмитрий
Отец ребёнка: Дьяконов Федор Сергеевич
Смерть
23.07.1988
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва