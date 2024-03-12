Исаев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаев Владимир
Мать: Исаева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев неизвестно Александрович
Мать ребёнка: Исаева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Николай Александрович
Мать ребёнка: Исаева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Елена
Смерть
Неизвестно