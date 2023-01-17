Пелагия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Роман Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ермолай Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Конон Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794