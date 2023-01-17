Пелагия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Леонтьевна

Пелагия Леонтьевна

avatar

Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Роман Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ермолай Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Конон Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close