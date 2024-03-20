Лобанова (Митькина) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Митькина) Наталия

Место рождения

Россия, Одесса

Дата рождения

1909

Дата смерти

07.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Митькин Иван

Мать: Митькина Ксения

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
26.05.1932

Дочь: Рузанова Тамара

Отец ребёнка: Лобанов Иван

Россия, Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван

Россия, Москва
Смерть
07.01.1969
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Раевское кладбище
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