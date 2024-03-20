Лобанова (Митькина) Наталия
Место рожденияРоссия, Одесса
Дата рождения1909
Дата смерти07.01.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Митькин Иван
Мать: Митькина Ксения
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
26.05.1932
Дочь: Рузанова Тамара
Отец ребёнка: Лобанов Иван
Россия, Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Иван
Россия, Москва
Смерть
07.01.1969
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Раевское кладбище