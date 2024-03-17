- Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1885 ст.
Муж: - Филипп Андреевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.
Сын: Грачёв Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: - Филипп Андреевич
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1887