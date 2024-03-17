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- Мария Михайловна

Место рождения

Жуково, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1885 ст.

Муж: - Филипп Андреевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.

Сын: Грачёв Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: - Филипп Андреевич

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1887

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