Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1953
Дата смерти27.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1971
Сын: Волобуев (Кузнецов) Андрей Викторович (Иванович)
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1974
Дочь: Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Смерть
27.05.1976
Погибла от ножевых ранений нанесенным и супругом в момент алкогольного опьянения.