Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна 03.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1953

Дата смерти

27.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953

Отец: Волобуев Владимир Степанович

Мать: Волобуева Анастасия (Надя) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.03.1971

Сын: Волобуев (Кузнецов) Андрей Викторович (Иванович)

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.01.1974

Дочь: Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Смерть
27.05.1976
Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
Погибла от ножевых ранений нанесенным и супругом в момент алкогольного опьянения.

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