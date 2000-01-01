Лихачёва Параскева Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно