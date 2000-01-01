Лихачёва Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Параскева Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лихачёв Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Климентович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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