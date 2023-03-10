Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Яков Андреев
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Наум Андреев
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Пётр Андреев
Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно