Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Андреев

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Яков Андреев

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Наум Андреев

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Пётр Андреев

Отец ребёнка: Морозов Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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