Брилевский Игнатий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Брилевский Иосиф Константинович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Брилевский Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Брилевская Ева Стефановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Брилевский Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Брилевская Ева Стефановна