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Брилевский Игнатий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Брилевский Иосиф Константинович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Брилевский Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Брилевская Ева Стефановна

Маковка, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Брилевский Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Брилевская Ева Стефановна

Маковка, Белыничский район, Могилёвская область

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