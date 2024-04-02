(Подлесная) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подлесная) Людмила Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Руслан

Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии
Смерть
1997
Причина смерти: Рак
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