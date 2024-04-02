(Подлесная) Людмила Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рекшинский Руслан
Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии
Смерть
1997
Причина смерти: Рак