Ивановская Ванда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская Ванда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1962

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Виктор

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Виктор

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
15.07.2016
Островец, Островецкий район, Гродненская область
Причина смерти: сгорела при пожаре
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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