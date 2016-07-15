Ивановская Ванда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1962
Дата смерти15.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивановский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивановский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивановский Виктор
Смерть
15.07.2016
Островец, Островецкий район, Гродненская область
Причина смерти: сгорела при пожаре
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область