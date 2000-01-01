Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1836
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Рождение ребёнка
28.08.1838
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Рождение ребёнка
26.06.1841
Дочь: Фуртак Марфа Петровна
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Рождение ребёнка
28.12.1845
Дочь: Мелания Петровна
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Рождение ребёнка
03.05.1848
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Рождение ребёнка
21.11.1851
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович
Смерть
Неизвестно