Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1836

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Рождение ребёнка
28.08.1838

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Рождение ребёнка
26.06.1841

Дочь: Фуртак Марфа Петровна

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Рождение ребёнка
28.12.1845

Дочь: Мелания Петровна

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Рождение ребёнка
03.05.1848

Сын: Туник Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Рождение ребёнка
21.11.1851

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Туник Пётр Давидович

Смерть
Неизвестно
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