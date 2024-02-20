Иванов Семен Константинович
Место рождения
Дата рождения03.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1873
Уволенный в запас армии фельдфебель
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: (Иванова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна
Рождение ребёнка
16.10.1904
Сын: Иванов Илларион Семенович
Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна
Рождение ребёнка
02.12.1907
Дочь: Иванова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна
Смерть
Неизвестно