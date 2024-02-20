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Иванов Семен Константинович

Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1873

Отец: Иванов Константин Сергеев

Мать: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Уволенный в запас армии фельдфебель
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: (Иванова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Иванов Илларион Семенович

Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.12.1907

Дочь: Иванова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Иванова (Коломина) Феоктиста Стефановна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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