Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1925

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
12.08.1929

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Михаил

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