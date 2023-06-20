Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Анастасия Петровна
Анастасия Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Елена
1925 г.р.
Татьяна
1929 г.р.
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1925
Дочь:
Елена
Отец ребёнка:
Михаил
Рождение ребёнка
12.08.1929
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
Михаил
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия