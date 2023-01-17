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Кузнецов Сергей Павлович

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Место рождения

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

24.10.1925

Дата смерти

30.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925

Отец: Кузнецов Павел Алексеевич

Мать: Кузнецова Екатерина Николаевна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1953

Сын: Кузнецов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1954

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Петровна

ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Смерть
30.06.1962
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Горбачёвское
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