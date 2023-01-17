Кузнецов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения24.10.1925
Дата смерти30.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925
Рождение ребёнка
23.07.1953
Сын: Кузнецов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Петровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1954
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Петровна
ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Смерть
30.06.1962
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Горбачёвское