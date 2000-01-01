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Очирова Татьяна Бадмаевна
Очирова Татьяна Бадмаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1970
Пол
Женский
Отец
Очиров Бадма
Мать
Бембеева Галина Саранговна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1970
Отец:
Очиров Бадма
Мать:
Бембеева Галина Саранговна
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