Ходырева (Пушкарева) Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Пушкарева) Матрона Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Ходырев Аника Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Ходырев Никифор Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Конышева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Ходырев Ермолай Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Петр Давыдович

Смерть
Неизвестно
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