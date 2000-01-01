Ходырева (Пушкарева) Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Конышева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно