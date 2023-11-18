Вахрушева Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушева Ольга Васильевна

Вахрушева Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Малкина Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
23.09.1917

Дочь: Молотова Виринея Леонидовна

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Раиса Леонидовна

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Иван Леонидович

Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close