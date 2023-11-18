Вахрушева Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Малкина Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1917
Дочь: Молотова Виринея Леонидовна
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Раиса Леонидовна
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вахрушев Леонид Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно