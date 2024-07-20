Карабань Иван Романович 18.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабань Иван Романович

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Место рождения

Звонь, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

18.02.1923

Дата смерти

05.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923

Отец: Карабань Роман

Мать: не указана

Звонь, Ушачский район, Витебская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная служба
С 09.08.1943 по 04.07.1944
Партизанский отряд
Смерть
05.05.1944
Погиб
Призыв на военную службу
26.01.1945

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