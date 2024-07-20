Карабань Иван Романович
Место рождения
Дата рождения18.02.1923
Дата смерти05.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923
Отец: Карабань Роман
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная служба
С 09.08.1943 по 04.07.1944
Партизанский отряд
Смерть
05.05.1944
Погиб
Призыв на военную службу
26.01.1945