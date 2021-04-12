Ипатов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.08.1946
Дата смерти12.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946
Отец: Харчистов Владимир
Мать: Ипатова Анна Яковлевна
Бракосочетание
25.06.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1979
Дочь: Ипатова Наталья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2021