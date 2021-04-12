Ипатов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатов Александр Владимирович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

10.08.1946

Дата смерти

12.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Между 1905 и 1920 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946

Отец: Харчистов Владимир

Мать: Ипатова Анна Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
25.06.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1979

Дочь: Ипатова Наталья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
12.04.2021
Самара, Самара, Самарская область

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