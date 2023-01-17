Сердюк Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1947 и 1950
Рождение ребёнка
10.04.1950
Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович
Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
31.01.1953
Сын: Сердюк Василий Русланович
Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1954
Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1964
Сын: Сердюк Николай Русланович
Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович