Сердюк Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк Мария Ивановна

Сердюк Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1947 и 1950

Муж: Сердюк Руслан Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1950

Сын: Сердюк Иван Русланович

Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович

Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
31.01.1953

Сын: Сердюк Василий Русланович

Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1954

Сын: Сердюк Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1964

Сын: Сердюк Николай Русланович

Отец ребёнка: Сердюк Руслан Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close