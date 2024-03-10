Ефремова (Васильева) Наталья Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1958
Рождение ребёнка
07.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Виктор Юрьевич