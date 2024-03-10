Ефремова (Васильева) Наталья Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Васильева) Наталья Геннадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1958

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1958

Отец: Васильев Еремей Романович

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Ребёнок: скрыто настройками приватности

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