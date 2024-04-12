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Кайнов Филипп Константинович

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кайнов Константин Елисеевич

Мать: Кайнова Афимья

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кайнов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Кайнова Василиса

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кайнова Афросинья Филипповна

Мать ребёнка: Кайнова Василиса

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайнова Василиса

Смерть
Неизвестно
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