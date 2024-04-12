Кайнов Филипп Константинович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кайнов Константин Елисеевич
Мать: Кайнова Афимья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Кайнова Василиса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кайнова Афросинья Филипповна
Мать ребёнка: Кайнова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайнова Василиса
Смерть
Неизвестно