Сарапулов Харитон Анисимов 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулов Харитон Анисимов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1785

умер Неизвестно

Отец
Сарапулов Анисим Павлов1758 г.р.
Супруги
Сарапулова Агафья1784 г.р.
Дети
(Сарапулова) Олена Харитонов1814 г.р.
Сарапулов Петр Харитонов1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Сарапулов Анисим Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапулова Агафья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Сарапулова) Олена Харитонов

Мать ребёнка: Сарапулова Агафья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сарапулов Петр Харитонов

Мать ребёнка: Сарапулова Агафья

Смерть
Неизвестно

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