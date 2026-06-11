Сарапулов Харитон Анисимов
мужской, родился 1785
умер Неизвестно
ОтецСарапулов Анисим Павлов1758 г.р.
Супруги
Сарапулова Агафья1784 г.р.
Дети
(Сарапулова) Олена Харитонов1814 г.р.
Сарапулов Петр Харитонов1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Сарапулов Анисим Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапулова Агафья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Сарапулова) Олена Харитонов
Мать ребёнка: Сарапулова Агафья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Сарапулова Агафья
Смерть
Неизвестно