Демина (Герасимова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Герасимова) Вера Николаевна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1922

Дата смерти

05.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1922

Отец: Герасимов Николай Алексеевич

Мать: Герасимова Зоя Дмитриевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1943
Рязань, город Рязань, Рязанская область
после ускоренного окончания фарм.отделения медучилища | эвакогоспиталь 5837
Образование
Неизвестно
средне-специальное.фармшкола,фармацевт
Работа или профессия
Неизвестно
диспетчер в Управлении троллейбуса. С 50 лет пошла на пенсию
Смерть
05.09.2007
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость,инсульт | Умерла в свой день рождения
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