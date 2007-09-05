Демина (Герасимова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1922
Дата смерти05.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1922
Военная служба
1943
после ускоренного окончания фарм.отделения медучилища | эвакогоспиталь 5837
Образование
Неизвестно
средне-специальное.фармшкола,фармацевт
Работа или профессия
Неизвестно
диспетчер в Управлении троллейбуса. С 50 лет пошла на пенсию
Смерть
05.09.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость,инсульт | Умерла в свой день рождения