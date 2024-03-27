Аймалетдинов Хайдяр
Место рожденияс.Большое Рыбушкино Кр-Октябрьского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
196
Сын: Аймалетдинов Рамиль
Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура
Рождение ребёнка
197
Сын: Аймалетдинов Ринат
Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура
Рождение ребёнка
06.09.1960
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
12.01.1965
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
20.07.1979
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно