Аймалетдинов Хайдяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалетдинов Хайдяр

Место рождения

с.Большое Рыбушкино Кр-Октябрьского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

196 г.р.
197 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Большое Рыбушкино Кр-Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
196

Сын: Аймалетдинов Рамиль

Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура

Рождение ребёнка
197

Сын: Аймалетдинов Ринат

Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура

Рождение ребёнка
06.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
12.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
20.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова Мансура

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно
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