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Татаринцева Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1945

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1963

Сын: Татаринцев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1964

Сын: Татаринцев 3 из тройняшек Анатольевич

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Татаринцев 2 из тройняшек Анатольевич

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Татаринцев 1 из тройняшек Анатольевич

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1968

Дочь: Кокорина (Татаринцева) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1972

Дочь: Шефер (Татаринцева) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.02.1974

Сын: Татаринцев Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.10.2020

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