Татаринцева Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1945
Дата смерти27.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1963
Сын: Татаринцев Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Татаринцев 3 из тройняшек Анатольевич
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Татаринцев 2 из тройняшек Анатольевич
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Татаринцев 1 из тройняшек Анатольевич
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1968
Дочь: Кокорина (Татаринцева) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1972
Дочь: Шефер (Татаринцева) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1974
Сын: Татаринцев Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Татаринцев Анатолий Иванович
Смерть
27.10.2020