Глускин Мендель Аронович
Место рожденияп. Лоев, Гомельская обл., Республика Беларусь
Дата рождения1878
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Лоев, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1934
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1934 по 1936
Смерть
1936