Глускин Мендель Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глускин Мендель Аронович

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Место рождения

п. Лоев, Гомельская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

1878

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Лоев, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1934
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1934 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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