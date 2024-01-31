Петров Константин Сергеевич
Место рожденияТула
Дата рождения06.03.1913
Дата смерти22.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913
Отец: Петров Сергей
Мать: (Ларионова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1940
Рождение ребёнка
13.09.1946
Рождение ребёнка
02.04.1951
Рождение ребёнка
27.01.1955
Рождение ребёнка
02.08.1958
Смерть
22.04.1993