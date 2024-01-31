Петров Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Константин Сергеевич

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Место рождения

Тула

Дата рождения

06.03.1913

Дата смерти

22.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913

Отец: Петров Сергей

Мать: (Ларионова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
19.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
02.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
02.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Кунтузова) Евгения Григорьевна

Смерть
22.04.1993

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