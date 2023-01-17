Дмитриева (Дмитриева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1885 г.р.
Около 1888 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Дмитриев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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