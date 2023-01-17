Дмитриева (Дмитриева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Дмитриев Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Дмитриев Василий Яковлевич
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно