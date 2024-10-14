Иванов Нил Иванович Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Нил Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1849

умер 1909

Супруги
Иванова (Давыдова) Татьяна Васильевна1868 г.р.
Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна1853 г.р.
Дети
Иванов Василий Нилович1874 г.р.
Иванов Михаил Нилович1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Давыдова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Иванов Василий Нилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Иванов Михаил Нилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1882

Сын: Иванов Владимир Нилович

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Иванов Николай Нилович

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
10.05.1884

Сын: Иванов Константин Нилович

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
09.07.1885

Дочь: Васильева (Иванова) Ольга Ниловна

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: Калинина (Иванова) Мария Ниловна

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Иванов Нил Нилович

Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Смерть
1909

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