Иванов Нил Иванович
мужской, родился Около 1849
умер 1909
Супруги
Дети
Иванов Василий Нилович1874 г.р.
Иванов Михаил Нилович1877 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1882
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
01.04.1883
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
10.05.1884
Сын: Иванов Константин Нилович
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
09.07.1885
Дочь: Васильева (Иванова) Ольга Ниловна
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Калинина (Иванова) Мария Ниловна
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
09.12.1888
Сын: Иванов Нил Нилович
Мать ребёнка: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна
Смерть
1909