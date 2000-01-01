Завьялов Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Николай Никитич

Завьялов Николай Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завьялов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Завьялов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Завьялов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1866 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Захарова Агапья Николаевна

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.

Сын: Завьялов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
11.04.1873 ст.

Сын: Завьялов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Сын: Завьялов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Марина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close