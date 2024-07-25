Потехина (Климова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения09.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891 ст.
Отец: - Пётр Климентович
Мать: - Екатерина Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-46ж)
Крещение
10.07.1891 ст.
Крёстный отец: Илья Александрович - солдатский сын из д.М.Каменка; Крёстная мать: Олимпиада Алексеевна - крестьянская девица из д.М.Каменка
Бракосочетание
04.11.1913 ст.
Смерть
Неизвестно