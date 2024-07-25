Потехина (Климова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехина (Климова) Ольга Петровна

Потехина (Климова) Ольга Петровна

avatar

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

09.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1865 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891 ст.

Отец: - Пётр Климентович

Мать: - Екатерина Алексеевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-46ж)
Крещение
10.07.1891 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Илья Александрович - солдатский сын из д.М.Каменка; Крёстная мать: Олимпиада Алексеевна - крестьянская девица из д.М.Каменка
Бракосочетание
04.11.1913 ст.

Муж: Потехин Иван Степанович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.