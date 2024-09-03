Идиев Байрамали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идиев Рагим Байрамалиевич
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идиев Ибрагим Байрамалиевич
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идиев Курбанали Байрамалиевич
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мансурова Минаханум Байрамалиевна
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Идиева Умханум
Военная награда
Неизвестно
Медаль Жукова
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Алимурадова Разияханум Байрамалиевна
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Рождение ребёнка
25.06.1960
Дочь: Идиева Сейтханум Байрамалиевна
Мать ребёнка: Идиева Умханум
Берикей, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Военная награда
14.03.1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Военная награда
12.04.1985
Юбилейная медаль "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
22.01.1988
Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных сил СССР"
Смерть
1998