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Идиев Байрамали

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идиев Рагим Байрамалиевич

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идиев Ибрагим Байрамалиевич

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идиев Курбанали Байрамалиевич

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мансурова Минаханум Байрамалиевна

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идиева Умханум

Военная награда
Неизвестно
Медаль Жукова
Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Алимурадова Разияханум Байрамалиевна

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Рождение ребёнка
25.06.1960

Дочь: Идиева Сейтханум Байрамалиевна

Мать ребёнка: Идиева Умханум

Берикей, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Военная награда
14.03.1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Военная награда
12.04.1985
Юбилейная медаль "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
22.01.1988
Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных сил СССР"
Смерть
1998

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