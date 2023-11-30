Шалабанова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шалабанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шалабанов Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Шалабанов Николай Герасимович
Смерть
Неизвестно