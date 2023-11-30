Шалабанова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шалабанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шалабанов Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Шалабанов Николай Герасимович

Смерть
Неизвестно

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