Федосеев Афанасий Алимпьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Афанасий Алимпьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федосеев Олимпий Трофимович

Мать: Федосеева Аграфена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Федосеев Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аграфена Афанасьевна

Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маремьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Мавра Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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