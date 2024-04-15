Федосеев Афанасий Алимпьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Федосеев Олимпий Трофимович
Мать: Федосеева Аграфена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федосеев Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аграфена Афанасьевна
Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маремьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Федосеева Мавра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева Мавра Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно